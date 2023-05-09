وكيل تعليم شمال سيناء يتابع سير امتحانات النقل

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم سير امتحانات النقل للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وذلك بمدرسة الشهيد الرائد هشام شاهين التجارية بنات تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وقد ادت طالبات الصف الاول البالغ عددهم 251 طالبة الامتحانات في الفترة الاولي في مادة اللغة الاجنبية الثانية " اللغة الفرنسية " و في الفترة الثانية امتحان في مبادئ إدارة الأعمال .

وادت طالبات الصف الثاني البالغ عددهم 287 طالبة الامتحانات في الفترة الاولي في مادة سكرتارية باللغة الانجليزية و مادة مبادئ قانون المرافعات في الفترة الثانية امتحان في مادة إدارة المخازن ومادة أعمال الوساطه التجارية .

وقد اكد وكيل الوزارة علي توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وشدد سيادتة علي الانضباط داخل اللجان الامتحانية وعلى الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو الهادي داخل اللجان وخارجها مع مراعاة التهوية المناسبة والاضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة ،والتنبية والتشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب وللساده الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وكما شدد سيادته علي عدم الغش، واخذ الاجراءات القانونية في حالة وجود الغش ،