حبس حرامي الدراجات النارية وآخرين في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم بسرقة الدراجات النارية، كما قررت حبس اثنين آخرين بتهمة شراء دراجات مسروقة وعلمهم بسرقتها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

وتمكنت مباحث القاهرة من القبض علي مسجل خطر تخصص في سرقة الدراجات النارية بمنطقة البساتين.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامه بسرقة (دراجة نارية) واعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبيعه متحصلات السرقة لدى "عميليه سيىء النية" (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وأمكن ضبطهما.

حرر محضر رسمي بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.