الدفاع المدني الفلسطيني: عدد شهداء الغارات الإسرائيلية مرشح للزيادة

قال محمود بصل، مُتحدث الدفاع المدني الفلسطيني، إن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مُرشح للزيادة، في ظل وجود إصابات خطيرة بالمستشفيات خلال الوقت الراهن.

وطالب "بصل"، خلال مُداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتحرك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما ناشد الأمة العربية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري؛ لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى انتهاء عمليات البحث عن الجرحى في الأماكن التي استهدفها الطيران الإسرائيلي، والذي يقوم بتحليق مُكثف في أجواء قطاع غزة، مُؤكدًا أن هناك نقصًا كبيرًا في الإمكانات والمعدات التي تأثرت بالقصف الإسرائيلي.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس من عدة محاور، ودارت مُواجهات في مناطق رأس العين والمخفية وشارع تل، كما دارت اشتباكات مُسلحة داخل البلدة القديمة، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية المُسيلة للدموع، واستخدم جيش الاحتلال طائرة "درون" في إطلاق القنابل الغازية.