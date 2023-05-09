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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تفوز بأول ميدالية برونزية للفرق في بطولات العالم لسباحة المياه المفتوحة

منتخب مصر للمياة
منتخب مصر للمياة المفتوحة
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حقق المنتخب الوطنى للمياه المفتوحة إنجازا تاريخيا في بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة بسوما باي 2023
وبالفوز بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه للفرق، بعد فرنسا التى حققت الميدالية الفضية 
وألمانيا التى فازت بالميدالية الذهبية فى مرحلة الناشئين والناشئات .

تمكن سباحو مصر من الحصول علي الميداليه البرونزيه للفرق في بطوله العالم بالغردقة لاول مره منذ 30 سنه  كما يتصدرن “الرانك العالمي” ناشئات مصر بعد حصولهن علي مراكز متقدمه في بطوله العالم للكبار

وفازت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني على والناشئات والسادس عشر للعمومي

والسباحة نادين كريم بالمركز الثالث على الناشئات والسابع عشر للعموم. 

كما جاءت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع علي الناشئات والمركز الحادي والعشرين للعموم. 

وبذلك تكون مصر تقدمت خمس مراكز دفعة واحدة بعد بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في سيشيل 2022
ووجه المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة الشكر  لكلا من إسلام صميدة  عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف على المياه المفتوحة وحسين عامر المدير الفني للمنتخب وحسام خليل مدرب الفريق 
والدكتورة أمل أبو عرام رئيس الجهاز الاداري للمنتخب ودعاء مطر مساعد رئيس الجهاز. 

بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة منتخب مصر للمياة المفتوحة اتحاد السباحة