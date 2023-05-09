شباب شمال سيناء: توسيع قاعدة ممارسة الرياضة هدف رئيسي

تفقد إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، عددا من الهيئات الشبابية للوقوف على آخر المستجدات داخل تلك الهيئات في إطار المتابعات المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية بشمال سيناء تحت شعار الهيئات الرياضية والشباب تحت الميكرسكوب وحلول لكافة المشاكل.

ويدأت الجولة التفقدية في مركز شباب مدينة الشيخ زويد وتضمنت زيارة ملعب المركز والمبنى الادارى والأنشطة المختلفة لمتابعة آخر مستجدات المبنى الإداري ورفع كفاءة الملعب.

ورافقه خلال الجولة فريح الحمايدة مدير ادارة الشيخ زويد ومحمد جمعة وكيل ادراة الشيخ زويد,

وأكد حسن عبدالوهاب على متابعة الهيئات الشبابية والرياضية بكافة المدن بالمحافظة وذلك بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بمتابعة أداء مراكز الشباب والأندية الرياضة بشكل مستمر للقيام بأدوارها عل أكمل وجه، لافتاً إلى دور مراكز الشباب ، والأندية الرياضية فى إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية للنشء والشباب.

وأضاف حسن عبدالوهاب أن أحد أهم أهداف سلسلة مراكز الشباب والأندية هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر وأن تكون ملتقى رياضي واجتماعي متميز للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع

تأتى هذه الجولات للهيئات الشبابيه والرياضيه للوقوف على اخر المستجدات داخل داخل تلك الهيئات وكذا تكليفات السيد الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بمتابعه المستمرة طول الوقت لفحص جميع مراكز الشباب لضمان انتظام العمل وخدمة افضل.