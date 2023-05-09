ما بعد بني عبيد.. الزمالك ينتفض بـ7 ألقاب و48 انتصارا في كأس مصر

كانت الهزيمة التي تلقاها فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أمام بني عبيد، في 2008، وتوديع مسابقة كأس مصر من دور المجموعات، بمثابة الثورة الذي انتفض بعدها الفارس الأبيض، في أقدم المسابقات المحلية.

ومنذ ذلك الحين، خاض الزمالك 53 مباراة في مسابقة الكأس، لم يتلق سوى 5 هزائم فقط أمام الأهلي موسم 2010 وإنبي 2011 والمصري 2017 وطلائع الجيش 2020 وبيراميدز 2023.

لم ينتظر الفريق الأبيض، كثيرًا ليثأر من بني عبيد، بعدما تمكن من اكستاح فريق دوري الدرجة الثالثة بسداسية دون رد، في كأس مصر 2010 في نفس الدور.

ورفع الزمالك رصيده من بطولة الكأس بعد السقوط أمام بني عبيد في 2008، لـ 28 بطولة، بعدما حقق الفارس الأبيض 7 ألقاب في بطولة الكأس، أعوام ( 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019 ، 2021).

ويستعد الزمالك لبداية رحلة جديدة خلال مواجهة بروكسي، المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر 2023.