دوري الأبطال.. هالاند يقود التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام الملكى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، فى مواجهة تعد من أقوى مواجهات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وللعام الثانى على التوالى، يلتقى الفريقان فى نصف نهائى دورى الأبطال «التشامبيونزليج»، والتي حسمها الفريق الملكى بفوز كبير بـ6 أهداف لخمسة فى جمع لقائى الذهاب والإياب، بعد أن احتكما إلى شوطين إضافيين.

ومن المتوقع أن يخوض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، روبن دياز، وأكانجي.

خط الوسط: دي بروين، رودري، وجوندوجان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جيريليش، وهالاند.

ويسعى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، لرد الاعتبار من ريال مدريد الإسبانى، والأخذ بالثأر بعد الهزيمة منه فى نفس الدور فى النسخة الماضية.