السبب الحقيقي لشعور الإنسان باللسعات الكهربائية

في الكثير من الأحيان يشعر الإنسان بلسعات كهربائية عند اقترابه من اشياء ليس لها علاقة بالكهرباء أو اي مصدر كهرباء كأنواع من الأقمشة أو الكراسي أو قطع اثاث دون الاقتراب الى الكهرباء والسبب الحقيقي لهذا الشعور يتمثل وراء التعرض للسعات الكهربائية عند ملامسة الأشخاص أو الأشياء في انتقال شحنات كهربائية صغيرة من وإلى جسم الشخص، والتي تنتج عن احتكاكه بأي جسم آخر، مثل الملابس والمعادن.

وهناك عوامل محفزة لحدوث تلك اللسعات، وتشمل ارتداء ملابس مصنوعة من أقمشة صوفية أو الألياف الصناعية كاستهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المالحة، قلة معدلات الرطوبة في الجو المحيط، جفاف الجلد، وهو ما يسهل عملية انتقال الشحنات الكهربائية من وإلى الجسم وايضا القرب من حقل كهرمغناطيسي مرتفع كجهاز استقبال الموجات الاتصال او كثرة أجهزة الإلكترونية بالمنزل.

وهذا ليس تيار كهربائي بل هي كهربائية ساكنة ، تموضع الكتروني يمكن ازالة هذه الشحنات وتفريغها بالماء كالوضوء أو ملامسة التراب كالمشي حافي القدمين على الأرض لدقائق يتسبب عنها فيما بعد الشعور بلسعات كهربائية بالرغم من عدم ملامسة اي كهرباء.