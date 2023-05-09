يشارك شباب شمال سيناء في برنامج «أهل مصر» لشباب المحافظات الحدودية المقام في محافظة القاهرة خلال الفترة من7 –11 مايو الجارى، والذى تنفذه الادارة العامة لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح إيهاب حسن عبدالوهاب ووكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن إحدى البرامج التىتنفذها الوزارة هو برنامج «أهل مصر» الذي يهدف إلى تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم مع العمل على تطوير مهاراتهم والارتقاء بها.

وأضاف محمود الشريف، مدير إدراة تنمية الشباب بشمال سيناء، أن وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصرى، خاصة بالمحافظات الحدودية، إيمانا بدورهم الوطنى والقومى والتوعية المستمرة للشباب، وإلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتها والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات وتوفير الجانب الترفيهى والثقافى داخل البرنامج، إلى جانب التعرف على الثقافات المختلفة من خلال وجود شباب المحافظات الحدودية المختلفة داخل البرنامج.

يأتي ذلك برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ,واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ,بتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة.