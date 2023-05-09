تفاصيل الاجتماع الشهري لوكيل الشباب بشمال سيناء مع مديري الإدارات

اجتمع إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء مع مديري والإدارات الفرعية للوقوف على مستجدات العمل ووضع عدد من الخطط والتعليمات واجبة التنفيذ خلال الفترة القادمة .

وأشاد حسن عبدالوهاب بالدور الكبير الذي بذله مديري الادارات الفرعية في تنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب والتي تم تنفيذهما خلال شهر ابريل وحققت روجا واقبالا كثيفا من النشء والشباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، والذي يحقق رؤية واستراتيجية الوزارة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما وجه حسن عبدالوهاب السادة مديري الإدارات بضرورة عدم ابرام او التعاون مع المنصات العالمية والوسائل الإعلامية الإلكترونية الأجنبية دون التأكد من الإلتزام بقانون الصحافة والإعلام ، مؤكدا ضرورة متابعة بمراكز الشباب واتخاذ كافة اجراءات الامن والسلامة وضرورة الإلتزام حفاظا على سلامة المرتدين عليها .

وتطرق الإجتماع إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء ، وغلق جميع اللوحات واللافتات الإعلانية اعتبارا من العاشرة مساءا ، مؤكدا على ضرورة التزام المنشآت الرياضية بما تشمله من الأندية الرياضية -الاستادات -ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة بتخفيض استهلاك الكهرباء وغلق الإنارة عقب انتهاء الفعاليات مباشرا .

وفي خلال الإجتماع كلف حسن عبدالوهاب مديري الإدارات بتكثيف المتابعات الميدانية لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وفي نهاية الإجتماع شدد حسن عبدالوهاب على مراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة من اسلاك كهرباء -مياة - أرضية -صالات انشطة -أغطية الصرف الصحي داخل المنشآت التابعة لنا والتأكيد على وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق ، لضمان إلتزام المراكز ومزاولة الأنشطة وتوسيع قاعدة الممارسة بها لتحقيق أهداف ورؤية الوزارة في بناء الشخصية المصرية وتفعيل دور مراكز الشباب في التوجه نحو الجمهورية الجديدة.