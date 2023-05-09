دورى الأبطال.. تشكيل هجومى متوقع لريال مدريد أمام السيتي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، فى مواجهة تعد من أقوى مواجهات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وللعام الثانى على التوالى، يلتقى الفريقان فى نصف نهائى دورى الأبطال «التشامبيونزليج»، والتي حسمها الفريق الملكى بفوز كبير بـ6 أهداف لخمسة فى جمع لقائى الذهاب والإياب، بعد أن احتكما إلى شوطين إضافيين.

ومن المتوقع أن يخوض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اللقاء بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، وكامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، ومودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، وفينيسيوس.