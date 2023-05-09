التوسع في المنتجات السيناوية للسيدات على مائدة نقاش بمركز شباب شمال سيناء

تجددت جلسات مُنتدي الحوار الوطني للشباب «تحت شعار فيما يفكر الشباب» وطرح المشكلات على مائدة النقاش بمراكز شباب شمال سيناء، فى إطار تدشين جمهورية جديدة قائمة على بناء الإنسان والدولة معا تأتى أهمية الحوار الوطنى والسياسى الذى دعت إليه القيادة السياسية من أجل مشاركة الجميع فى مواجهة التحديات وصنع مستقبل مشرق لأبناء الوطن.

وقد بدأت أولي جلسات الحوار الوطني بمركز شباب رفح، قدم فيها الشباب توصيات ومقترحات حلول تخدم المواطن في مدن وقرى المحافظة بمشاركة 33 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة .

وتتضمت جلسات الحوار الوطني بمركز شباب أثمرت عن مناقشة ملفات المحور توفير فرص عمل للشباب , التوسع بزراعة أشجار الزيتون للمساهمة واعادة تشغيل جميع المعاصر بالمحافظة, تنفيذ مشروع متكامل للحروف اليدوية والمنتجات السيناوي للسيدات,تقديم التسهيلات للشباب والشتلات والأسمدة والإرشاد الزراعي ,تقديم تمويل للحصول علي المعدات والآلات الزراعية الحديثة, المساهمة في تصدير للمحاصيل الزراعية لتكون شمال سيناء سلة لأهم المحاصيل الزراعية عالميًا .

وتستمر فاعليات مُنتدي الحوار الوطني للشباب بمراكز شباب شمال سيناء ، حول محاور المنتدى السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والملفات المتعلقة، جلسات منتدى الحوار الوطني بمركز شباب رفح أدارها المدربة ريم يعقوب , والمتابع الاداري عاطف السيد ومتابعة تنفيذ خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني تنفيذ فريق عمل الإدارة.