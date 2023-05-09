مركز الاستدامة بديوان محافظ كفر الشيخ يعلن بدء برامج التدريب الصيفي

أعلن مركز استدامة للتدريب والتطوير التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، بدء الحجز لبرامج التدريب الصيفي لطلاب المدارس الراغبين في اكتساب مهارات جديدة وصقل مهاراتهم الحياتية في تخصصات اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلي ICDL - البرمجة – صيانة الحاسب الالي- تصميم المواقع وغيرها من البرامج التدريبية.

جاء ذلك بناءا على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بشأن تفعيل الدور المجتمعي لمركز استدامة للتدريب والتطوير فرع الدراسات الوطنية في خدمة أبناء المحافظة من الفئات المختلفة، موجهين بضرورة الاستفادة من الإجازة الصيفية في برامج تدريبية تزيد من معارفهم وتساعدهم على بدء العام الدراسي بقدرات أعلى وتسهم في اكتشاف قدراتهم في تخصصات جديدة تواكب جيل التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات المعاصر.

جدير بالذكر أن البرامج التدريبية تنفذ بمقر مركز استدامة بمبنى الدراسات الوطنية بجوار المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ مع وجود مسئولين عن القبول والتسجيل بالمركز لخدمة الراغبين والرد على كافة الإستفسارات وذلك من خلال زيارة المركز أو من خلال أرقام التواصل الرسمية بالمركز خلال أوقات العمل 9 صباحاً – 5 مساءا يوميا عدا ايام الجمعة، وللتواصل 0473227681، 01008001623،01008001924، ايميل ESTIDAMA.kfs@kfs.Edu.E