حبس سائق تسبب في وفاة طالب وإصابة آخر بالنزهة

أمرت نيابة النزهة حبس سائق سيارة لاتهامه بالاصطدام بدراجة نارية مما أسفر عن وفاة طالب وإصابة آخر أعلى الطريق 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المتوفي .

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة اصطدم بدراجة نارية مما أسفر عن وفاة طالب وإصابة آخر أعلى الطريق بمنطقة النزهة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوفاة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر مقيم بذات العنوان بسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية "قيادة الأول" بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.