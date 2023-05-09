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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الشباب تواصل فعاليات القوافل الطبية لقرى "حياة كريمة" بالقليوبية

القوافل الطبية
القوافل الطبية
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تواصل وزارة الشباب والرياضة  برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، تنفيذ ثالث فعاليات القوافل الطبية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع جامعة بنها، وذلك بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والقرى الأكثر إحتياجاً، حيث نفذت القافلة في قرية ميت كنانة - مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وشملت (طب بشري، توعية صحية).

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض بالجامعة، حيث تم الكشف الطبي على ٧٥٤  حالة مرضية  في التخصصات الطبية (الباطنة - الصدرية - الرمد - العظام - الجلدية - النساء) ، وتم تجهيز الأدوية وتوزيعها على المرضى بالمجان ، من خلال كلية الصيدلة ، بالإضافة إلي تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات جامعة بنها لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

كما شملت القافلة الطبية حملات ومحاضرات توعية حول مخاطر الإدمان وطرق العلاج ، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى التوعية بالتغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية، وبعض الأمراض المزمنة، وأمراض السرطان وطرق الكشف المبكر عنها، بالإضافة إلى الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرة ، وتم توزيع منشورات توعية  على المواطنين.

الشباب والرياضة حياة كريمة القليوبية اشرف صبحي احمد محمدي