ads
الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليمات جامعة حلوان خلال أداء امتحانات نهاية العام.. بينها حظر الهاتف المحمول

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت جامعة حلوان تعليمات يتم مراعاتها لطلاب الكليات داخل الحرم الجامعي أثناء أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان 

وجاءت التعليمات كالتالى ..

يحظر استخدام الهاتف المحمول.
لن يسمح بدخول اللجان دون تحقيق شخصية
يحظر استخدام الساعات الذكية او سماعات البلوتوث.
الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الامتحان في جميع المواد.

يحظر دخول اللجان بعد مرور ١٥ دقيقة.

يحظر إدخال اي مذكرات او الأوراق الي اللجان.

على الطالب حسن استخدام الأجهزة الخاصة بالامتحانات الإلكترونية.

أعمال الشغب او الاعتداء على المراقبين تعرض الطالب لعقوبات تصل إلى الفصل النهائي.

إنطلاق إمتحانات نهاية العام الدراسى جامعة حلوان