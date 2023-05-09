تعليمات جامعة حلوان خلال أداء امتحانات نهاية العام.. بينها حظر الهاتف المحمول

أعلنت جامعة حلوان تعليمات يتم مراعاتها لطلاب الكليات داخل الحرم الجامعي أثناء أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

وجاءت التعليمات كالتالى ..

يحظر استخدام الهاتف المحمول.

لن يسمح بدخول اللجان دون تحقيق شخصية

يحظر استخدام الساعات الذكية او سماعات البلوتوث.

الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الامتحان في جميع المواد.

يحظر دخول اللجان بعد مرور ١٥ دقيقة.

يحظر إدخال اي مذكرات او الأوراق الي اللجان.

على الطالب حسن استخدام الأجهزة الخاصة بالامتحانات الإلكترونية.

أعمال الشغب او الاعتداء على المراقبين تعرض الطالب لعقوبات تصل إلى الفصل النهائي.