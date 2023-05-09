وكيل تعليم البحيرة: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على انضباط وانتظام جميع اللجان الامتحانية داخل الادارات التعليمية وسط أجواء سادها الهدوء والاستقرار مع استمرار الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد سير الامتحانات والتأكد من التزام الجميع بالقواعد والضوابط المنظمة لها حيث يؤدى اليوم ١٥٠٥٥٥ طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي امتحانهم اليوم في مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

وكما يؤدي ١٢٨٤٠١ طالب وطالبة بالصف الثاني الاعدادي امتحاناتهم اليوم فى مادتى الجبر والاحصاء والتربية الدينية وبالنسبة لطلاب النقل للمرحلة الثانوية يؤدي ٣٩٣٣١ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانهم اليوم في مادة التاريخ كما يؤدى ٣٤٢٧٦ طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحاناتهم اليوم فى مادتى الفيزياء والجغرافيا.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه قد تم التشديد على القيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية بضرورة متابعة سير الامتحانات ومتابعة فتح حجرات الكنترول ومظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وكفاية عدد الملاحظين ومراقبى الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابات المدارس واستيفاء جميع الاشتراطات الأمنية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلاب والملاحظين مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة لمكافحة الغش وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والملاحظين لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وكذا متابعة نظافة اللجان ودورات المياه وتوافر الإضاءة والتهوية والأثاث اللازم وتواجد طبيب أو زائرة صحية.



ولفت الديب، إلى أنه بمتابعة سير الامتحانات اليوم لم تتلقى غرفة العمليات اى شكاوى بشأن الامتحانات أو وجود اى معوقات تحول دون سيرها بشكل آمن ومنتظم حيث تمكن كل من طلاب الصف الاول والثانى الثانوى المستهدفين من الامتحانات والذين حضروا اليوم من الدخول والتسجيل على المنصة الالكترونيه لأداء الامتحانات بنسبة تمكن بلغت ١٠٠% ولم يتم رصد اى شكاوى من الطلاب أو الملاحظين أو أولياء الأمور.