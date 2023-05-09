بث مباشر.. لحظة وصول البابا تواضروس الثاني لمطار روما للقاء بابا الفاتيكان

ينقل موقع “البوابة نيوز” لحظة وصول قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مطار روما وذلك في اطار زيارته إلى الفاتيكان حيث سيلتقي بالبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، للاحتفال بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية

وكان في استقبال قداسته بمطار القاهرة الدولى، محمد عباس وزير الطيران المدني، ومجدي إسحق رئيس مجلس إدارة الميناء، وقيادات المطار.

ويرافق قداسة البابا خلال الزيارة من مصر وفدا كنسيًا يضم الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي لقداسة البابا؛ بينما ينضم إلى الوفد من إيطاليا الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.