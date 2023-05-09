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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحصين 626 ألفا و557 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية في البحيرة

الحملة القومية للتحصين
الحملة القومية للتحصين في البحيرة
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اختتمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، مدير المديرية، فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2023، لتحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وكذا ترقيم وتسجيل الماشية التى لم يتم ترقيمها، فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

حيث قامت المديرية بتحصين 626 ألف و557 رأس ماشية منذ إنطلاق الحملة فى 4 مارس وحتى الآن.

أشرف محي الدين الحملة القومية للتحصين الحمى القلاعية والوادي المتصدع البحيرة مديرية الطب البيطري بالبحيرة