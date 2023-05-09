الأمم المتحدة: 4.3 مليون شخص في نيجيريا معرضون للجوع الشديد بسبب الجفاف

قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يانس ليركا، إن ما يصل إلى 4.3 مليون شخص في ثلاث ولايات نيجيرية (بورنو - أداماوا - يوبي) معرضون لخطر الجوع الشديد خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس المقبلين؛ بسبب الجفاف، في الوقت الذي يتوقع أن يرتفع سوء تغذية الأطفال مع تعرض حوالي 700 ألف طفل لخطر الهزال الشديد.

وأضاف ليركا - في مؤتمر صحفي، في جنيف، اليوم - أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون على وضع خطة استجابة مستهدفة تتطلب 396 مليون دولار لدرء سوء التغذية الحاد بين الأطفال ومساعدة الأشخاص على تجاوز موسم الجفاف المقبل، محذرًا من أنه في حالة عدم وصول المزيد من التمويل، فإن المنظمات الإنسانية ستتمكن فقط من الوصول إلى حوالي 300 ألف من هؤلاء الأشخاص المعرضين للخطر.

ووصف البيانات التي تتلقاها الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في المنطقة المشار إليها مثيرة للقلق، فخلال الربع الأول العام الجاري (يناير-مارس)، بلغ إجمالي حالات سوء التغذية المعقدة في جميع أنحاء الولايات الشمالية الشرقية في نيجيريا قرابة 4300 حالة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأكد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن التمويل المبكر يمكن أن يساعد في انتشال الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من هذا الوضع الخطير.