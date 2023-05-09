التخطيط: 273 مليار جنيه استثمارات لمجال التنمية العمرانية بالموازنة الجديدة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من الـمُستهدف توجيه استثمارات قدرها حوالي 273 مليار جنيه لمجال التنمية العمرانية، بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لعام 23/2024، وتخُص مشروعات الـمياه والصرف الصحي، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالي. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 أمام الجلسة العام بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.

وأشارت السعيد إلى أنه من حيث الناتج الـمُولّد من أنشطة القطاع، فيُقدّر بنحو 2.15 تريليون جنيه، مُقارنة بنحو 1.77 تريليون جنيه العام السابق، بنسبة زيادة تُناهِز 22%، موضحة أن مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة الـمُتعلّقة بالبنية التحتيّة تفيد تقدّم مصر من الـمركز 100 عام 2014 إلى الـمركز 52 عام 2019، وتتوقّع الخطة التقدّم للمركز 50 عام 2024 في ظل حِرص الدولة على مُواصلة تطوير خدمات الـمرافق العامة.

ولفتت السعيد إلى ـمشروعات الـمرافق العامة الـمُقرّر توفيرها في عام خطة 23/2024 ومنها الانتهاء من تنفيذ 25 محطة مياه شرب، واستكمال تنفيذ 112 محطة أخرى، والانتهاء من 18 محطة مُعالجة مياه صرف صحي واستكمال تنفيذ 168 محطة أخرى للمُعالجة، وتنفيذ 14 مشروعًا للصرف الصحي بالـمُدُن، و15 مشروعًا للصرف الصحي بالريف، مع استكمال تنفيذ 87 محطة بالـمُدُن، و141 محطة بالريف، بالإضافة على إنشاء واستكمال تنفيذ 21 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بالتجمّعات الحضريّة واستكمال تنفيذ 23 مشروعًا لتحلية مياه البحر.

كما استعرضت السعيد مستهدفات الخطة في مجال الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى ان الخطة تستهدف الانتهاء من نحو 60 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، والبدء في تنفيذ 130 ألف وحدة ونقل وتحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الـمُتعارضة مع الـمشروعات القوميّة للطُرُق والكباري والقطار الكهربائي والـمونوريل ومترو الأنفاق، واستكمال خطة إحلال العدّادات الـميكانيكية بعدّادات مسبوقة الدفع للجهات الحكوميّة، بالإضافة الى استكمال إنشاء 530 عمارة سكنيّة لتوفير وحدات لـمحدودي الدخل، واستكمال إنشاء 17 تجمّعًا تنمويًا بشمال سيناء، وتسعة تجمّعات أخرى بجنوب سيناء.