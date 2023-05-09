أسطورة السلة دوين ويد يقضي إجازته بمصر ويزور عددًا من المعالم السياحية (صور)

حرص الأمريكي دوين ويد أسطورة كرة السلة الأمريكية على زيارة عدد من معالم مصر السياحية خلال فترة وجوده على هامش بطولة BAL.

وتواجد دوين ويد في مصر خلال الفترة الماضية لمتابعة تصفيات دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة BAL والتي شارك فيها نجله "زائير" ضمن صفوف فريق كيب تاون الجنوب افريقي.

ونشر دوين ويد عددًا من الصور الخاصة به ولزوجته الممثلة الأمريكية جابرييلي يونيون في منطقة الأهرامات ونهر النيل وعدد من الأماكن السياحية في مصر.

وكان دواين ويد بدأ مسيرته في دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكي NBA موسم 2003 مع ميامي هيت ولعب في صفوفه لمدة 13 موسما ، قبل أن ينتقل إلى فريق شيكاغو بولز ، ثم انتقل إلى كليفلاند كافالييرز وعاد أخيرا لختم مسيرته في ميامي هيت موسم 2019.

ومن أهم إنجازاته مع الفرق التي لعب لها ، فاز بلقب الدوري 3 مرات وحصل على جائزة أفضل لاعب في النهائيات موسم 2006 ، وتم اختياره ضمن أفضل تشكيلة للدوري مرتين.

وشارك ويد في مباراة كل النجوم 13 مرة وفاز بجائزة هداف الدوري موسم 2009 ، ويعتبر الهداف التاريخي لنادي ميامي هيت.

كما فاز بالميدالية الأولمبية الذهبية لكرة السلة مع المنتخب الأميركي مرة واحدة في دورة بكين عام 2008.

وسجل ويد خلال مسيرته 23.165 آلف نقطة ، واستحوذ على 4.933 آلاف كرة مرتدة، وقدم 5.701 آلاف تمريرة حاسمة.