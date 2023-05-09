إنفوجراف.. أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٩٢ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢ وحتى ٨ مايو الجاري.



وخلال هذا الاسبوع، عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية ندوة إرشادية حول محصول فول الصويا بالمركز الإرشادي بمركز بنها، كما تم عقد اجتماع اللجنة العليا للتراخيص بمحافظة القليوبية، لمناقشة طلبات المواطنين بخصوص إقامة المشروعات الاستثمارية وغيرها من الطلبات والتى تخدم مصالح المواطنين بالمحافظة، كذلك تم المرور علي صوامع بنها للاطمئنان علي سير توريد القمح، والمرور علي الحقول المنزرعة بالذرة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، متابعة انتظام عملية توريد القمح حيث تم المرور على الصوامع والشون والمواقع التخزينية بمدينة طنطا، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية متابعة حصاد ودراس محصول القمح، والمرور على الزراعات بنواحي المحافظة، وتوعية المزارعين بأهمية التوريد، كما تم ازالة عدد (48) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، والمرور علي محلات الاتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، متابعة حصاد وتوريد القمح بنواحي المحافظة، والمرور على الحقول والصوامع، فضلا عن حقول البطاطس وزراعات الموز والصوب الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 115 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 5 طن لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم الانتهاء من اعطاء 624 الف و 386 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،كذلك ترقيم 13 ألف و 84 رأس ماشية وتنظيم 74 ندوة ارشادية و452 لقاء إرشادي.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة متابعة عملية توريد القمح حيث تم المرور على الصوامع والشون والمواقع التخزينية بدمنهور، كما واصلت حملاتها لازالة التعديات على الاراضي الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بالنوبارية متابعة عملية الحصاد وتوريد القمح، والمرور على الحقول والصوامع، والتنسيق مع مديريه التموين ومباحث التموين لتأمين نقل وتوريد القمح الى الصوامع والبناكر المحددة.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة السويس رئيس قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة، وتفقد زراعات القمح، وعمليات الحصاد والتوريد، كذلك زيارة قرى شباب الخريجين، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد يوم حصاد لمحصول القمح بمنطقة سهل الطينة، بحضور محافظ بورسعيد، كذلك حصاد محصول بنجر السكر، فضلا عن تجهيز وإعداد الأرض لزراعة الأرز بجنوب بورسعيد، ومتابعة زراعات تحميل البصل والقطن بجمعية التينة جنوب بورسعيد.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على شون البنك الزراعي، ومتابعة اعمال التوريد، فضلا عن الحقول والزراعات، وعمليات الحصاد، والمرور على زراعات الذرة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، المرور على الادارات الزراعية، وتفقد سير العمل، والتيسير على المزارعين، كذلك متابعة أعمال الحصاد والدراس لحقول القمح، وحث المزارعين على أهمية توريد القمح للمطاحن.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط متابعة حصاد وتوريد محصول القمح، بالصوامع والشون، كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، فى الاجتماع الذى عقده محافظ قنا بحضور رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، لمناقشه اعمال توريد وحصاد القمح وموقف الاسمده المدعمة ومدى توافرها بالجمعيات، كذلك تم التأكيد على ضرورة التيسير على المزارعين.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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