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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

جبالي يحيل بيان وزير المالية عن الموازنة للجنة الخطة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان المالي عن موازنة 2023/2024، والذي ألقاه أمام الجلسة العامة اليوم، الدكتور محمد معيط، إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما شهدت الجلسة، إحالة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى مجلس الشيوخ، إعمالا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكد رئيس المجلس، أن رؤساء اللجان النوعية، أعضاء في لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة 2023/2024، كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس، الحق في المشاركة بالمناقشات.   

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