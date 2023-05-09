اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

اعتقلت قوة شبه عسكرية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران، خان خلال مثوله أمام المحكمة في العاصمة إسلام أباد.

وعلى حسابه في تويتر، أكد فؤاد حسين من حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه خان، اعتقال الأخير اليوم.

وقال حسين في تغريدة له: "قُبض على عمران خان من قبل مجموعة رينجرز (شبه العسكرية) في محكمة إسلام أباد العليا، والمحامون والشرطة يتعرضون للتعذيب".

وأضاف "تم نقل عمران خان من قبل أشخاص مجهولين إلى مكان مجهول".

ولم يصدر عن السلطات الرسمية أي تعليق رسمي بهذا الخصوص.

لكن سبق الحديث عن إلقاء القبض على عمران خان، تحذير وجهه الجيش الباكستاني لرئيس الوزراء السابق من إطلاق ما أسماها "مزاعم لا أساس لها"، وذلك بعدما اتهم الأخير ضابطا كبيرا بالضلوع في "مؤامرة" لقتله.

وكانت الشرطة الباكستانية، قد وجهت، في أغسطس العام الماضي، اتهامات لرئيس الوزراء السابق، عمران خان، تتعلق بـ"الإرهاب".

ومنذ الإطاحة به من السلطة في أبريل 2022، تصاعدت حدة التوترات في البلاد، حيث دأب عمران خان وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.