أوسوريو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة روكسي اليوم

استقر خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفريق لمواجهة بروكسي، المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر 2023.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حاتم سكر، محمود الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي

خط الوسط: روقا، سيف فاروق جعفر، أحمد بلحاج

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سامسون، سيد عبدالله «نيمار»

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وعمرو السيسي للإصابة، ومصطفى الزناري وعمر جابر لأسباب فنية، وفضل المدرب الكولومبي منح أحمد سيد زيزو راحة من مباراة اليوم.