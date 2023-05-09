"البوابة نيوز" تكشف اسم النادي القطري الذي يرصد حمدي فتحي

كشف مصدر مقرب من حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اسم النادي القطري الذي يرغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما أعلنت قناة الكأس القطرية اقتراب فتحي من أحد الأندية في دوري نجوم قطر دون الإفصاح عن اسم النادي.

وقال المصدر للبوابة نيوز، إن نادي الوكرة القطري، هو صاحب العرض، وتلقي وكيل حمدي فتحي، عدة عروض من الدوري القطري، أبرزها من الوكرة صاحب المركز الرابع في ترتيب الدوري.

وينتظر النادي الأهلي انتهاء دوري أبطال أفريقيا، لمناقشة العروض التي تصل إلى اللاعبين للرحيل نهاية الموسم الحالي.

وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي ‏معلول من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، ‏ليضيف الفريق اللقب الـ13 في تاريخ النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نادي الترجي التونسي في تونس يوم 12 مايو الحالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 مايو الجاري أيضًا في القاهرة.