برلماني: توصيات الحوار الوطني ستكون معبرة عن المواطن المصري.. فيديو

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يدعُ فئة معينة من الشعب المصري، ولكن دعا كل أطياف المجتمع الوطني المصري للحوار بكل مكوناته ومشتملاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والمخرجات ستشغل كل مواطن مصري، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني سيناقش كل القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، فهناك مواطنون كثر متضررون من بعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهناك متضررون بسبب الأسعار وغيرها من الأمور الاقتصادية.

وأضاف"مقلد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك من يرون ضرروة إدخال بعض التعديلات التشريعية في قانون الأحزاب السياسية لمنع المحاباة والمغالاة في الأحزاب السياسية فتكون قادرة وجاذبة للمواطنين، حيث تم فتح باب المشاركة للمواطنين العاديين في تقديم مقترحاتهم، موضحًا أن الحوار الوطني سيمتد إلى فترة ليست بالقليلة لأنه سيناقش عددا كبيرا من القضايا.

وشدد على وجود إرادة سياسية حقيقية دعت إلى هذا الحوار ويمكنها تحقيق وإنفاذ التوصيات بشكل قوي، سواء قرارات تنفيذية من الحكومة أو تشريعات، موضحًا أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من الحوار الوطني، لأنه في بداية الحوار أصبح شريكا رئيسا في صناعة القرار السياسي للدولة الوطنية المصرية، باعتبار أن القرار السياسي يشمل المباشرة السياسية والاقتصاد وكل أوجه الحياة.

وأردف، أن توصيات الحوار الوطني ستكون معبرة عن المواطن المصري، وهذا هو دور القوى المشاركة في الحوار الوطني بشكل مباشر أو من خلال التوصيات وأوراق العمل التي قدمت مباشرة من المواطنين.

وأشار إلى أن الإدارة الجادة والحوار الجاد مسؤولية على كل أطياف الحوار السياسي من أجل الخروج بأفضل مخرجات وتوصيات يستفيد بها المواطن والشارع المصري في المقام الأول.