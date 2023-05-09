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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«رجال يد الأهلي» يواجه «كيركوس الإثيوبي» ببطولة كأس الكؤوس

يد الاهلي
يد الاهلي
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يلتقي اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، مع فريق كيركوس الإثيوبي، في مستهل مشواره ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو تحقيق ضربة بداية قوية بالبطولة.

عقد ديفيد ديفيز المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد في تقديم أفضل ما يمكن من أجل الفوز باللقب، بعد أن توج مساء الأحد بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الزمالك.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في نسختها رقم 39، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي على مدار الأيام القادمة حتى يوم 19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.

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