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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من علو بالعاشر من رمضان

جثة ارشيفيه
جثة ارشيفيه
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قررت نيابة العاشر من رمضان اليوم الثلاثاء التصريح بدفن جثة عامل بناء لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء العمل بمساكن الشمس بمدينة العاشر.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارًا من يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر بوصول " عمران س ع" 45 عاما عامل بناء مقيم محافظة أسيوط وتم التحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات حدوث وفاته إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء العمل بمساكن الشمس نطاق مدينة العاشر من رمضان.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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