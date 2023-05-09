فتاة تنهي حياتها قفزا من الطابق الخامس بالعمرانية

أنهت فتاة في عقدها الثالث حياتها قفزا من الطابق الخامس بشارع ترعة الزمر بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بمنطقة ترعة الزمر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها وسط بركة دماء وبسؤال أهلية المتوفاة أفادوا باقدامها علي إنهاء حياتها قفزا من الطابق الخامس لمعاناتها من مرض نفسي ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.