وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتابع اليوم الرابع لامتحانات النقل (صور)

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، في رابع أيام امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية، حيث زار لجنة مدرسة طه حسين الإعدادية بنين التابعة لإدارة طور سيناء.

وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان بالمدرسة، واطمأن على حسن سير أعمال الامتحان بمادة الجبر ( الفترة الأولى ) من 9 : 11 صباحا، ووجه بتوفير الهدوء والراحة داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، ومنع أجهزة المحمول باللجان.

يذكر أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023 بالمحافظة بدأت السبت 6 مايو بإجمالي عدد 7309 طالب و طالبة وتستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق 11 مايو لمدة ستة أيام

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء امتحان النقل بمدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء.

بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد حجرة الكنترول، ومراجعة بعض أوراق الإجابة ، مؤكدا مراعاة الدقة في تقدير الدرجات، وكتابة الدرجة في الموضع الصحيح والواضح لها، والالتزام بنموذج توقيع مقدري الدرجات، ثم تفقد سير لجان المدرسة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمادة اللغة الإنجليزية ( فترة واحدة ) من 9 حتى10.30 صباحا، واطمأن على توفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان .

يذكر أن امتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023 بدأت السبت 6 مايو بإجمالي عدد 11657 طالب و طالبة وتستمر حتى الأربعاء غدا 10 مايو لمدة خمسة أيام.

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