كواليس مثيرة في ضبط المتهمين بإجبار الأطفال على التسول بالأزبكية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين لقيامها باستغلال الأطفال في أعمال التسول تحت تهديد السلاح بنطاق قسم شرطة الأزبكية.

وكشفت التحقيقات، أن البداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدى عليهم بالضرب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبصحبتهما 3 أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.