وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ قنا مشروعات "حياة كريمة" والموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء أشرف الدودي محافظ قنا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع بحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة و معدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، و مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، و منظومة النظافة، وجهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية .

وفى بداية الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ قنا جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة فى متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلي والخارجي والنقل العام بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار ، وطالب «آمنة»، بضرورة تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين والحد من أي ممارسات غير قانونية، والالتزام بوضع «ستيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، و اعلام المواطنين بأرقام الشكاوى وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

واختتم الاجتماع بمتابعة جهود المحافظة في رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف النظافة العامة للشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية بما يحقق رضا المواطنين عن هذا الملف، حيث وجه وزير التنمية المحلية بأهمية تكثيف جهود المحافظة في رفع القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم تراكم القمامة في الصناديق، ولفت المحافظ إلى قيام الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بحملات مستمرة ودورية لرفع مخلفات وقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها .