محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ لمشروع تطوير وتغطية ترعة المريوطية بمنطقة المنشية

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً مع الشركات المنفذة لأعمال تطوير وتأهيل وتغطية ترعه المريوطية في القطاع الواقع بمنطقة مدخل المنشية وكوبري الصحابة نطاق قطاع فيصل بحي الهرم .

ناقش المحافظ خلال الاجتماع مع الجهات المعنية الحلول والرؤية الفنية و الهندسية المثلي للتعامل مع بعض أعمال تحويلات المرافق المتعارضه مع أعمال التغطية ورفع الكفاءة لمسار الكباري والدورانات الكائنة بالمنطقة .

وحرص المحافظ عقب الاجتماع علي إجراء المعاينة الميدانية علي الطبيعة للقطاعات المشار اليها ورافقه أجهزة الري والإدارة العامة للمرور والمكتب الاستشاري والشركات المنفذة و شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وذلك لتحديد مراحل العمل الأولية لضمان عدم التأثير علي الجدول الزمني المحدد للأعمال .

شدد المحافظ علي ضرورة مراعاة عدداً من العوامل الرئيسية في أعمال التطوير المقرر تنفيذها ومنها اقامه مواقف لسيارات السرفيس تخدم حركة تنقل المواطنين المقيمين بالمنطقة وأن تكون قريبه من التجمعات السكانية لضمان عدم إقامه اي مواقف عشوائية مجدداً.

بالاضافه الى توسعه ورفع كفاءة مسار الطريق بما يتناسب مع حجم الحركة المرورية لوجود مطالع للطريق الدائري بالمنطقة ومراعاة مواقع الدورانات ورفع كفاءة وتطوير كباري المشاه والسيارات الكائنة اعلي مسار الترعة .

كما شدد اللواء أحمد راشد علي رفع المخلفات والرتش ونواتج الأعمال أولا بأول بالتوزاي مع الأعمال .

واستمع المحافظ الي الاراء الفنية والهندسية للتعامل مع احدي خطوط الطرد المتواجدة.

واشار اللواء أحمد راشد ان المحافظة حريصة علي رفع كفاءة وتأهيل وتطوير ترعه المريوطية بذلك القطاع لما لها من أهمية في تحقيق شكلاً حضارياً اسو بما تم تنفيذه بقطاع المريوطية هرم في اطار تنفيذ خطه تطوير ورفع كفاءة المناطق والطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد عبد السلام مدير الإدارة المركزية لري القاهرة والجيزة وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود شحاته نائب شركة الصرف و ممثلي الادارة العامة للمرور وشركات المياه و الكهرباء والغاز وهيئة الطرق والكباري والمكتب الاستشاري والشركات المنفذة .