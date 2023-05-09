محافظ كفر الشيخ: رفع 2219 طن قمامة واستمرار أعمال النظافة بـ14 مدينة

شهدت، مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات النظافة ورفع القمامة، اليوم الثلاثاء، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة من خلال معدات وعمال مجالس المدن.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2219 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، ب 14 مركزا، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات، ورفع الأتربة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء ورفع تراكمات القمامة، بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، ورى وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق و الميادين العامة و العناية بها للحفاظ عليها من التلف على مدار اليوم، إضافة لأعمال النظافة بالمقابر.



وتابع، اللواء محمد عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع جمع القمامة من أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين ، وهذافضلاً عن رفع المخلفات.



وأشرف ، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، جهود عمال النظافة بمجلس مدينة بيلا، لرفع القمامة والأتربة بنطاق المدينة، وتضمنت جهود عمال النظافة، رفع وتفريغ صناديق القمامة ورفع أتربة وتجمعات الشوارع والميادين، بجانب رفع اكوام القمامة من نقاط التجميع بالميادين وعدد من الشوارع، وتجميع أكياس القمامة والمخلفات اليومية من المنازل، ونقلها بالعمالة والمعدات والسيارات المعدة لذلك، إلي مصنع تدوير القمامة بالمدينة، ومازال العمل مستمر على مدار اليوم، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بالمدينة.

وفي مدينة برج البرلس، تابع، سليم محمد أبو شريف، رئيس المدينة ، أعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة،والإهتمام بالميادين والمداخل والمخارج ومحيط المدارس والمساجد والأماكن العامة وطريق المقابر والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، إضافة إلى أعمال الطريق العام ،ورفع مخالفات الأتربة بجانب البلدورات.



وتابع اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال رفع المخلفات والمتولد اليومي من القمامة، إضافة إلى ري الاشجار، وأعمال تطوير المدينة، ورفع كفاءة الإنارة.