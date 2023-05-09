هشام آمنة: لن نتهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى وأملاك الدولة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، وشدد " آمنة " على التصدي لأى حالات جديدة وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ، ورصد الأجهزة التنفيذية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.

وجاء ذلك خلال استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.