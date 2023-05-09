وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الإسكندرية معدلات تنفيذ عدد من المشروعات

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.

وفى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الإسكندرية جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة فى متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلي والخارجي والنقل العام بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار ، ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة استمرار المتابعة وشن الحملات الدورية على المواقف ومحطات الوقود للتصدي لأى محاولة مخالفة لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن هناك متابعة يومية من رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة وهناك مرور على مدار اليوم على المواقف والمحطات لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة والتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية.

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يشهدها مركز ومدينة برج العرب القديمة وقري بهيج وأبوصير والغربنيات والخطوات التنفيذية الجارية لوصول كافة التجهيزات الخاصة بمجمعات الخدمات الحكومية والتى تضمن ( الوحدة المحلية ومركز تكنولوجي وشهر عقارى وسجل مدنى ووحدة تضامن اجتماعى ومكتب تموين ومكتب بريد )، وأكد وزير التنمية المحلية على حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة فى قرى المبادرة الرئاسية فى المرحلة الأولى لتشغيلها واستقبال المواطنين بها تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذا متابعة باقى الأعمال الإنشائية فى المجمعات المستهدف تنفيذها والمشروعات الأخرى فى المجالات الخدمية والبنية التحتية.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة معدلات تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي إنطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 150 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية منذ بدء تنفيذ الموجة 21 وحتى الآن بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون .

كما تطرق اللقاء لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" ، حيث دعمت الوزارة محافظة الإسكندرية بعدد (200) ألف شجرة متنوعة و ذلك ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى ، بهدف مواجهة التغيرات المناخية و تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على تلك الأشجار ومتابعتها المستمرة لتحقيق أهداف المبادرة وتوجيهات القيادة السياسية .

كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظة لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمحافظة الإسكندرية خاصة مع اقتراب موسم الصيف وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية على الإسكندرية .

وفى ختام الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية على متابعة آخر مشجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 بالمحافظة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والتي تسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة .