الأهلي يسعى لتأمين الشناوي ومعلول من إحالتهما للجنة الانضباط .. وأمير توفيق يجس نبض ظهير أيسر البنك

حالة من القلق تنتاب مسئولي النادي الأهلي خوفًا من تحويل محمد الشناوي وعلي معلول ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية المشادة التي وقعت في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في مدينة أبوظبي أمام فريق بيراميدز.

ونالت مشادة الشناوي ومعلول مع محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز اهتماما كبيرا من الجماهير المصرية وترددت أنباء قوية عن تحويل الثنائي إلى لجنة الانضباط تمهيدا لإيقافهما عدد كبير من المباريات، لذلك بدأ مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية في التحرك بإجراء اتصالات هاتفية مع مسئولي اتحاد الكرة المصري، بعد تلك التسريبات.

وقال مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، إن مسئولا بارزا تواصل مع مسئولي اتحاد الكرة وأبدي غضبه من تسريب أنباء إحالة الشناوي ومعلول للتحقيق، مؤكدا أن هناك محاولات من جانب أعضاء داخل الجبلاية لإيقاع الفريق واللاعبين في أزمات وهو أمر غير منطقي.

كما حذر الأهلي اتحاد الكرة من اتخاذ أي عقوبات خاصة أن الفعل سيكون مثلما حدث في ملف كهربا والنادي لن يفرط في حقه، مشددا على أن لاعب بيراميدز محمد الشيبي أخطأ في تصرفه والأمر لا يتعدى سوى عصبية ملعب.

الأهلي تلقى تأكيدات وطمأنينة من اتحاد الكرة بعدم صدور أي قرار ولذلك قرر جمال علام الخروج بتصريحات رسمية للتأكيد على ذلك بعد ضغوط الأهلي، كما أوضح اتحاد الكرة أيضًا لمسئولي الأهلي، أن أي قرار خاص بالمباراة سيعود للجنة المسابقات والاتحاد لم يصدر أي قرار حتى الوقت الحالي.

وعلى صعيد الصفقات بدأ الأهلي في فتح ملف صفقات الصيف المقبل لا سيما وأن المارد الأحمر يرغب في دعم الصفوف في أسرع وقت، حتى لا يقع في فخ ضيق الوقت ومغالاة الأندية في طلباتها المالية، فكلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، أمير توفيق مدير التعاقدات بفتح الملف سريعا والعمل على اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الشأن.

وفي هذا الشأن فقد كشف مصدر داخل قطاع الكرة أن اسم إسحاق يعقوبو ظهير أيسر البنك الأهلي دخل دائرة اهتمامات مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب، وشدد على أنه سيكون خيارا جيدا في المرحلة المقبلة إذا نجح المارد الأحمر في ضمه الصيف المقبل.

وعلى الفور تحرك أمير توفيق لجس النبض وجمع معلومات بشكل أكبر عن الظهير الأيسر الغاني في صفوف البنك الأهلي على كافة الأصعدة السلوكية والفنية والحياتية، وأيضا محاولة معرفة رأي البنك الأهلي بطريق غير مباشر في حالة التقدم بطلب رسمي لضمه.

ويعمل أمير توفيق في هذا الملف بصمت شديد، لا سيما أنه يعمل على ملفات أخرى وصفقات أخرى يسعى للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ليبدأ الفريق الموسم الجديد في حالة تركيز شديد، ويمهد له الطريق للفوز بالبطولات.