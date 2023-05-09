انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق شقة ومصرع زوجين بالعمرانية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع زوجين في حريق التهم شقتهم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وقد انتدبت الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد سبب اندلاع الحريق.

كما صرحت النيابة بدفن جثامين المتوفين عقب الإنتهاء من تشريحهم لبيان السبب الرئيسي وراء مصرعهم، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كان رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع زوجين قاطني الشقة جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

وجاري عمل التحريات الأزمة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان سبب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.