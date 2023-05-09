التوأم حسام وإبراهيم حسن يتقدمان بشكوى ضد المصري البورسعيدي

تقدم التوأم حسام حسن، المدير الفني السابق للنادي المصري، وإبراهيم حسن، مدير الكرة السابق بالنادي، بشكوى ضد النادي البورسعيدي في اتحاد الكرة المصري، منذ قليل.

وظهر ابراهيم حسن منذ قليل في مقر الجبلاية لتقديم الشكوي بشكل رسمي ضد مسئولي المصري.

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة النادي المصري بيانًا رسميًا، أعلنت من خلاله إقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن من الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، وبررت الإدارة قرارها بصدور تجاوزات من المدير الفني تجاه بعض لاعبي الفريق، ما دفع عدد من اللاعبين لطلب فسخ عقودهم مع النادي.

وجاءت شكوى التوأم في اتحاد الكرة المصري، بسبب مستحقاتهما المتأخرة خلال فترتهما مع النادي المصري البورسعيدي.

وحضر إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري إلى مقر الاتحاد منذ قليل لتقديم تلك الشكوى، حيث قال في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: جئنا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوقنا بعد الرحيل عن المصري.

وأعلنت إدارة المصري تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق، مدير قطاع الناشئين بالنادي، بمهام المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.