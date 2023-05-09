عبد الشافي وقرار الاعتزال.. هل ينهي لاعب الزمالك مسيرته بنهاية الموسم الجاري؟

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، حقيقة اعتزال محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع على قناة «المحور»: «محمد عبدالشافي لم يتخذ قرارا بالاعتزال بنهاية الموسم كما تردد خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «عبدالشافي لم يبلغ حتى المقربين منه بقرار اعتزاله بنهاية الموسم الجاري، ولا يفكر في الاعتزال وكل تركيزه على التعافي من الإصابة».

وتابع: «عبدالشافي لاعب نموذجي ولم يحصل على حقه إعلاميا».

وينتهي تعاقد عبد الشافي، صاحب الـ 37 عامًا، بنهاية الموسم المقبل، ويغيب عن صفوف الفريق خلال مواجهة بروكسي اليوم، بسبب تجدد الإصابة في الركبة.