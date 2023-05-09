أمن القاهرة يداهم أوكار تجار الكيف بحملات أمنية موسعة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة أمنية لضبط عناصر تجار المواد المخدرة، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في مكافحة ذلك النشاط الإجرامي، عن ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية) حال إستقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الساحل.. وبحوزته (7000 قرص مخدر - 2 زجاجة بداخلهما سوائل مخدرة - هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (42 إسطوانة لمادة الهيروين المخدر وزنت 10,5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام - 2 هاتف محمول). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.