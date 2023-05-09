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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يداهم أوكار تجار الكيف بحملات أمنية موسعة

أرشيفيه
أرشيفيه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة أمنية لضبط عناصر تجار المواد المخدرة، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في مكافحة ذلك النشاط الإجرامي، عن ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية) حال إستقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الساحل.. وبحوزته (7000 قرص مخدر - 2 زجاجة بداخلهما سوائل مخدرة - هاتف محمول). 

كما تم ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (42 إسطوانة لمادة الهيروين المخدر وزنت 10,5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام - 2 هاتف محمول). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة مديرية أمن القاهر قسم شرطة الساحل