وكيل "تعليم دمياط" يتابع امتحانات النقل للتعليم العام والفني

تابع المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل العام والفنى للعام الدراسى ٢٠٢٢_٢٠٢٣م من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، للإطمئنان على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وا.د منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الإمتحانية بالمدارس والتاكيد علي الإنضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب والمعلمين

واطمأن "وكيل الوزارة" إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية،

وأوضح "عبد الرؤوف" أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية، يؤدى طلاب الصفوف الرابع البالغ عددهم ٣٥٢٥٢ امتحان مادة اللغة الإنجليزية والرياضيات وطلاب الصف الخامس البالغ عددهم ٣٥٥٦٩ مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية وطلاب الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم ٣٤٨٩٧ مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية وبلغت نسبة الحضور ٩٩% تقريباً.

وفيما يخص المرحلة الإعدادية، أوضح وكيل الوزارة، أنه يؤدي طلاب الصف الأول البالغ عددهم ٣٧٩٥٦ إمتحان مادة الدراسات الاجتماعية وطلاب الصف الثاني البالغ عددهم ٣٣٥٣٨ امتحان العلوم وبلغت نسبة الحضور ٩٤% تقريباً.

كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي والبالغ عددهم ١٣٤٣٥ الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية في وبلغت نسبة الحضور ٩٩،٩% تقريباً.

وبالنسبة للتعليم الفني، أوضح وكيل الوزارة أنه أدى اليوم الصفين الأول والثاني الشعبة الصناعية البالغ عددهم ٤٩٣٩ امتحان مواد فنية متنوعة والصف الثاني شعبة تجاري فندقي البالغ عددهم ٣٥٢٥ امتحان مواد تجارية متنوعة وطلاب الصفين الأول والثاني الشعبة الزراعية والبالغ عددهم ٧١٣ امتحان مواد زراعية متنوعة وطلاب الصف الثاني من التعليم المزدوج البالغ عددهم ٦٨٨ امتحان مواد فنية متنوعة.

وأشار "عبدالرؤوف" إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.