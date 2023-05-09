برنامج تدريب ذهني وبدني للناجحين بمسابقة "٣٠ ألف معلم" فى الوادى الجديد

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في “مسابقة ٣٠ الف معلم" .

قال المهندس سيد عبد العزيز، مدير التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريح له، إن البرنامج يجرى تنفيذه على مدار 3 أيام،وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" .

أوضح سيد، أن الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول، تتضمن تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيجري تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة ٣٠ الف معلم فى الوادى الجديد (1)

برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة ٣٠ الف معلم فى الوادى الجديد (2)

برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة ٣٠ الف معلم فى الوادى الجديد (3)

برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة ٣٠ الف معلم فى الوادى الجديد (4)

برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة ٣٠ الف معلم فى الوادى الجديد (5)

برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة ٣٠ الف معلم فى الوادى الجديد (6)