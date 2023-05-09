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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يضبط المتهم بدهس طالب وإصابة آخر بسيارة فى النزهة

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مرتكب واقعة اصطدام سيارة بشخصين ووفاة أحدهما متأثراً بإصابته.

وتعود كواليس الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوفاة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر (مقيم بذات العنوان) بسحاجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن إستجوابه إثر إصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية " قيادة الأول " بدائرة القسم. بإجراء التحريات وجمع المعلومات ، ومن خلال التعامل الفنى.

وأمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى إرتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المارة عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة النزهة الدورة الدموية