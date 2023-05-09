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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني

أرشيفية
أرشيفية
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دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جميع جرائمه وانتهاكاته التي يرتكبها ضد أرضه ومقدساته.

وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم في قطاع غزّة، والتي أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة أكثر من عشرين فلسطينيا.

واعتبرت أن هذه المجزرة النكراء امتدادا للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحملت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات والإرهاب المنظم الذي يهدد بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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