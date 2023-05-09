هيئة ميناء دمياط تبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس جهاز المدينة الجديد

التقي اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بمكتبه اليوم، المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، حيث هنأه بتوليه مهام عمله الجديد رئيساً لجهاز تنمية المدينة وتمنى له التوفيق، معربا عن أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لما فيه الصالح العام سواء للميناء أو أهالي مدينة دمياط الجديدة بما يعزز أواصر التواصل والتعاون بين هيئة الميناء والجهاز ، كما يساهم في دعم ملفات العمل المشترك وتعظيم الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة التي يمتلكها الطرفين .

في سياق آخر، انعقد الاجتماع الشهري لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة رئيس المجلس وحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز المدينة بعد تولى رئاسة جهاز المدينة والمحاسب عبد الحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز و المهندس عاصم اللبان أمين سر المجلس ومعاونى رئيس الجهاز والادارات المعنية وجميع أعضاء المجلس و ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة .

وقد استهل الدكتور أسامة حفيلة رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب من خلالها المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز وحضور أول اجتماع للمجلس بالمدينة والثناء على مجهوداته السابقة بمدينة ١٥مايو متمنيا له التوفيق لمزيد من التنمية الحضارية بمدينة دمياط الجديدة كما قام بتوجيه الشكر المهندس علاء محمد منيع على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة جهاز المدينة مع صادق التمنيات له بالتوفيق والسداد لرئاسة جهاز مدينة العاشر من رمضان.

وقام المهندس رئيس الجهاز بالترحيب الحضور وأن جهاز المدينة ومجلس الأمناء من أهم محاور الدعم والتنمية بالمدينة وأن جهاز المدينة له خطة عمل بروح الفريق الكامل وجارى استعراض الملفات الخاصة بالمدينة للعمل على سرعة تنفيذها .

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ثم تم استكمال أعمال الجلسة بمناقشة عدة موضوعات هامة فى مجال الكهرباء ،تم مناقشة مشاكل الكهرباء بالمدينة ومنافذ شحن العدادات مسبقة الدفع وطلب المستثمرين البت فى ملفات دعم الصناعة وافاد المهندس رئيس قطاع كهرباء دمياط بسرعة إنهاء تلك الإجراءات وزيادة منافذ الشحن بالمدينة مع وجود افراد باجهزة متنقلة بأحياء المدينة .

وفى مجال الصحة ،تم مناقشة الطلب المقدم من عميد كلية طب الأزهر لشراء ٣ وحدات غسيل كلوى اطفال بالمركز الإسلامي لخدمة المرضى من سكان المحافظة وقد وافق المجلس على دعم الوحدة لخدمة أبناء المدينة وضواحيها .

