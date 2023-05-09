اتحاد الإسكواش يكشف تفاصيل عودة نور الشربيني لصدارة التصنيف العالمي

أكدت الدكتورة أمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، أن عودة نور الشربيني لصدارة تصنيف اللاعبات عالميًا بعد هيمنة نوران جوهر على التصنيف لمدة سنة احتاج منها بذل مجهود كبير جدًا، قائلًا: "لاعبونا يلعبوا تحت ضغط كبير جدا لأنهم الأفضل في اللعبة، وهو ما يولد ضغوطًا نفسية وعصبية وبدنية عليهم كبيرة جدًا".

وأضافت "آمنة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "كل لاعبة لدينا في مصر مميزة بشيء مثل نور الشربيني أو نوران أو هانيا الحمامي، هم أفضل 3 لاعبات على العالم، مباراة نور تكون بسيطة وفيها فنيات عالية، بينما تعتمد نوران على القوة والسرعة، وهانيا مزيج ما بين الأسلوبين".

وتابعت: "الإسكواش من الألعاب المميزة وقد تكون أكثر لعبة مميزة في مصر، لدينا أبطال عالم في كل المراحل السنية، لكنها لم تحصل على حقها مثل بقية الألعاب، وفي الفترة الأخيرة بدأنا نستضيف بطولات كبيرة جدا في مصر، وبالتالي بدأ الإعلام يهتم بها وينقل البطولات على الهواء، مثل بطولة شيكاغو المذاع الآن".

وأردفت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، أن مصر لديها ما بين 5 إلى 6 لاعبين رجال في تصنيف أول 10 لاعبين على مستوى العالم، وهو ما ينطبق على السيدات أيضا، لدينا مصطفى عسل وعلي فرج وطارق مؤمن ومروان الشوربجي والدسوقي وسيدخل معهم كريم عبدالجواد.