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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: مصر تتمتع بأمان كامل للسائح.. والسياحة مهمة جدا للاقتصاد

محمد عبدالعزيز
محمد عبدالعزيز
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قال الدكتور محمد عبد العزيز؛ عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 اكتوبر، إن مصر تتمتع بالأمان الكامل للسائحين عن الفترات السابقة وكذلك مقارنة بدول اخرى عندما نجد أن مسؤول الأمن في الفنادق يحذر السائحين والأجانب بعدم مغادرة الغرف أو الخروج خارج الفندق بعد الساعه 7:00 مساء حتى لا يتعرضون للسطو او السرقة في أماكن التنزه.

وأضاف محمد عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج صباح الورد عبر فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أن قطاع السياحة ذو أهمية كبيرة كصناعة وفي وقت ما كانت تدر دخل قومي كبير للدولة المصرية، موضحا أن السياحة تقوم عليها  أكثر من 101 صناعة وتتداخل في العديد من المجالات؛ مشيرا إلى انه لابد من زيادة الوعي لدى المواطن المصري بقيمة السياحة وما تدره من دخل والعملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 اكتوبر أن الشعب المصري ودود ولكنه في بعض الأحيان يتصرف بودية مبالغة قد تضايق السائحين وبالتالي هناك حاجة لتعريف المتعاملين مع السائح كيفية تقديم الخدمة له دون تعريضه للمضايقات.

وتابع أن المتحف المصري الكبير سيكون ايقونة السياحة في مصر وسيغطي احتياجات سائحين من جميع دول العالم؛ وان المتحف المصري الكبير غير موجود في اي مكان بالعالم وسيكون بمثابة الهرم الرابع لمصر.

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